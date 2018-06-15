Dışarı çıkacaklar dikkat! Yağış uyarısı geldi

Yağışların Osmaniye, Niğde, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Hatay ve Yozgat'ın kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu, Samsun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdungenelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Niğde, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Hatay ve Yozgat'ın kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu, Samsun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğusu güney ve güneydoğu, kuzey kesimleri doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelini kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar iç kesimlerinde kuvvetli olacak. 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 35