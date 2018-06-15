İngiltere'den skandal Türkiye haritası!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarı yayımlayarak 24 Haziran’da gidilmemesi gereken şehirler adı altında skandal bir harita yayımladı.

Batı, Türkiye üzerindeki kirli oyunlarına turizmi alet etmeyi sürdürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışına çıkan İngiliz vatandaşlarına ilişkin yolculuk uyarıları yaptığı sayfasında Türkiye’ye ilişkin skandal bir uyarı yapıldı. Bilgi notunda 24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Türkiye genelinde protesto gösterileri ve yürüyüşler yapılacağını dolayısıyla İngiliz vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durmaları uyarısı yapıldı. Bakanlık bir de skandal bir harita yayımlayarak gidilmemesi gereken şehirleri farklı bir renge boyayarak adeta propaganda yaptı.

HDP'NİN KEMİK OY TABANI

Uyarı notunda seçim sonrası seçim sonrası Türkiye’de gidilmemesi gereken kentler arasında Tunceli, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırtnak ve Hakkari gösterilmesi de dikkat çekti. HDP’nin kemik oy tabanına da sahip olduğu bu kentlerle ilgili uyarı yapan bakanlık kışkırtıcılığını ortaya koymuş oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Uyarıda dikkat çekici bir başka notta proje terör örgütleri FETÖ ve YPG’ye ilişkin geldi. İki proje örgütün İngiltere’de terör örgütü olarak değerlendirilmediğinin altı çizildi. Böylece İngiltere’de hükümetin resmi bir bakanlığı ağzıyla FETÖ’nün ve YPG’nin ülkede terör örgütleri olarak kabul edilmediği de ifşa edilmiş oldu.