15 Haziran 2018 Cuma1 Şevval 1439
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Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı

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Rusya ve Suudi Arabistan enerji piyasalarını dengelemek için işbirliğini ilerletme kararı aldı.
Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı
Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı


Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Khalid el Falih enerji alanında ortak bildiri imzaladı. Bildiride, Suudi Arabistan ve Rusya, özellikle petrol ve gaz sektöründe olmak üzerinde enerji alanında işbirliğini genişletme kararı alındı. Tüm tarafların petrol piyasasının istikrarı için sorumluluğu paylaştığı belirtilen bildiride, tarafların küresel enerji dengesinin temel unsurları olan petrol ve doğal gazın desteklenmesinin hedeflediği ifade edildi. 

Ortak bildiriye göre, Rusya ve Suudi Arabistan, artan petrol talebini karşılamak ve üretimde doğal düşüşü telafi etmek için petrol ve gaz sektörüne yatırım yapmayı amaçlıyor. Taraflar enerji sektöründeki enerji verimliliğini ve küresel ekonominin istikrarını arttırmak için enerji sektöründeki yatırımları desteklemeyi ve teknolojik ilerlemeyi hızlandırmayı planlıyor. 
 

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