15 Haziran 2018 Cuma1 Şevval 1439
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AK Parti - CHP gerginliği! Vekil adayı ateş açtı

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Van'da AK Parti ve CHP üyeleri arasında bayrak asma meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Her iki taraftan da konuyla ilgili açıklama geldi.
AK Parti - CHP gerginliği! Vekil adayı ateş açtı
AK Parti - CHP gerginliği! Vekil adayı ateş açtı AK Parti - CHP gerginliği! Vekil adayı ateş açtı AK Parti - CHP gerginliği! Vekil adayı ateş açtı

 

Van'da AK Parti ile CHP arasında bayrak asma konusunda gerginlik yaşandı. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge, 14 Haziran günü saat 22.00 civarında CHP’lilerin, Sıhke Caddesi’nde bulunan AK Parti bayraklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerini söküp çöp bidonuna attığını iddia ederek, “Ben ve teşkilatımda bulunan arkadaşlarım, CHP seçim bürosu önüne giderek bayraklarımızı niçin söktüklerini sorduğumuzda, gençlerimize sert bir üslup kullanarak, Sıhke Caddesi üzerindeki diğer bayraklarımızı da sökeceklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine tartışma yaşanmış, CHP Van Milletvekili Adayı Mehmet Kurukcu, belindeki silahı çekip havaya 2 el ateş etti. Bunun üzerine kargaşa yaşandı. İsmini bilmediğimiz CHP’li bir kişi, gençlik kolları Tuşba ilçe başkanımızı ve yardımcısını sert bir cisimle darp etti. CHP milletvekili adayının basına verdiği demeçler kesinlikle yalan ve iftiradır. Kurulduğu günden bu yana AK Parti Gençlik Kolları kimi linç etmiş ya da kime saldırmıştır? Bunu sormak lazım. Kurukcu, kendisi gençleri tahrik etmiştir. CHP seçim bürosu ve yöneticilerine kesinlikle fiili temasımız olmamıştır. Bu konuyu farklı yerlere çekerek mağdur edebiyatı yapıp reklam yapma peşindedir. Basın üzerinden bize akıl ve tavsiyede bulunmuştur. Partimizin kendisinin verdiği tavsiyelere ihtiyacı yoktur. Kendi parti kongrelerinde kavga çıkaranlar, önce kendilerine tavsiye ve akıl versinler. Basına verdiği demeçleri kesinlikle yalanlıyor, Mehmet Kurukcu’yu da yüce milletimizin vicdanına sevk ediyorum. Kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu belirterek, partimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi. 

TÜRKMENOĞLU: GENÇLERİMİZE SİLAH ÇEKMİŞ

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise saldırının kendilerine yönelik yıldırma politikası olduğunu ifade ederek kınadı. Türkmenoğlu, "Demokrasi havasında sürdürmeye çalıştığımız seçim çalışmaları maalesef ki birileri tarafından gölgelenmeye çalışılıyor. CHP’nin milletin vekilliğine aday olan bir isminin gençlerimize silah çekmesinin açıklanacak hiçbir yanı yoktur. Biz siyasilerin elinde silah değil, çiçek olmasını istiyoruz. Saldırıyı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu. 

CHP'Lİ KURUKCU: ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDIM

CHP Van Milletvekili Adayı Mehmet Kurukcu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “AKP Van İl Teşkilatı, seçim büromuzun önündeki bayraklarımızın üstüne bayrak astılar ve tüm uyarılarımıza rağmen bayraklarını kaldırmadılar. Biz bu akşam kaldırmak isterken, 50 kişilik bir grup seçim büromuzun önünde bize saldırmaya başladı ve ben zor durumda kalıp havaya ateş açmak zorunda kaldım, yoksa linç edilecektik. AKP Van İl Teşkilatına tavsiyem, ortamı kışkırtmayın ve ortamı germeyin. Gençlerimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı. 

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