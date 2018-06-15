15 Haziran 2018 Cuma1 Şevval 1439
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Muharrem İnce yabancı gazetecilere röportaj verdi

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, , yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce Cumhurbaşkanı seçilemezse ne yapacağını açıkladı.
Muharrem İnce yabancı gazetecilere röportaj verdi
Muharrem İnce yabancı gazetecilere röportaj verdi Muharrem İnce yabancı gazetecilere röportaj verdi Muharrem İnce yabancı gazetecilere röportaj verdi

 

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnce Cumhurbaşkanı seçilemezse ne yapacağını açıkladı.
 

MİTİNG İDDİASI

"Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?" yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, "Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum" dedi.

SEÇİLEMEZSE BIRAKACAK MI?

İnce "Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?" sorusuna ''Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok" dedi.
 

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