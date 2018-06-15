15 Haziran 2018 Cuma1 Şevval 1439
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Çin: ABD bize savaş açtı

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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları yeni bir boyut kazandı. Trump'ın Çin’den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onaylaması üzerine Çin'den karşı bir hamle geldi.
Çin: ABD bize savaş açtı
Çin: ABD bize savaş açtı Çin: ABD bize savaş açtı Çin: ABD bize savaş açtı

 

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen bazı teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.  

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in fikri mülkiyet ve teknoloji hırsızlığının yanı sıra adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle teknoloji ağırlıklı bazı ürünlerine yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirdi.

"Çin Devlet Başkanı Ji ile olan muazzam arkadaşlığım ve ülkemizin Çin ile ilişkileri benim için çok önemli. Buna karşın uluslarımız arasındaki ticaret çok uzun süredir çok adaletsiz. Bu durum sürdürülemez" ifadesini kullanan Trump, uygulamaya girecek tarifelerin Çin'in Amerikan teknolojilerini adaletsiz şekilde transfer etmesinin önüne geçeceğini kaydetti.  

1100 FARKLI ÜRÜNÜ KAPSIYOR

Değeri toplam 50 milyar dolara ulaşacak gümrük vergilerinin uygulanacağı ürünlerin nihai listesi ise ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklandı. 

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, gaz türbini, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar, ticari bulaşık makineleri gibi yaklaşık 1100 farklı ürünün bulunduğu görüldü. 

USTR açıklamasında, listedeki yaklaşık 800 ürünün 6 Temmuz 2018'den itibaren yüzde 25 ek gümrük vergisine tabi tutulacağı bildirildi. Bu ürünlerden toplanacak vergilerin 34 milyar doları bulacağı kaydedildi. 

Açıklamada, geri kalan 16 milyar dolarlık vergilerin uygulanacağı yaklaşık 300 ürüne yönelik inceleme sürecinin ise devam ettiği ifade edildi. 

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. 

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı. 

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı. 

Trump'ın kendilerine savaş açtığını duyuran Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. 

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi. 

Daha sonra iki ülkenin temsilcileri, ABD ve Çin’de sürdürülen müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar vermişlerdi. 

Buna karşın, Trump yönetiminin attığı son adım ticaret savaşının kaldığı yerden devam edeceği şeklinde değerlendirildi. 

CNN İnternational, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında savaşın başladığını bildiriyor.

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