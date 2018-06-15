Erdoğan'dan Kürt vatandaşlarımıza çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bir başka aday bulamıyorlar mı? Sayın İnce, Bay Muharrem Edirne'de beyefendiyi ziyaret etti. Ben buradan Güneydoğulu kardeşlerişme sesleniyorum. Ben bugüne kadar 'Kürt kardeşlerim' dedim. Bizim değerlerimizde Kürt, Türk, Laz, Boşnak... Böyle bir ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Rabbimizin emri bu. Ayrım yapamayız.

'KÜRT KARDEŞLERİM BU OYUNU SİZ BOZACAKSINIZ'

Güneydoğu'ya sesleniyorum. Bu Erdoğan Kürt Türk ayrımı yaptı mı? Ama şu anda bu Demirtaş denen zat, 7 Haziran olaylarında Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? Orada 53 kardeşim öldürüldü mü? Ah Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu da siz bozacaksınız.

Benim Şanlıurfa Milletvekilimin ağabeyi öldürülüyor. Bugün defnedildi. Şu anda Başbakanımız, bakanlarımız orada. Biz barış istiyoruz. Bunlar lafta barış istiyorlar. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insan sayısı, yüzlerce, binlerce. Benim Kürt annelerimi ağlatanlar bunlar değil miydi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala buna devam ediyorlar. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunların hesabını sormaya var mıyız? Bu seçim 81 milyonun huzuru için.

4. köprüyü yapacakmış. Yap bakalım nereye yapacaksın. Biz şu anda Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Arasıra Bay Muharrem de istifade eder. Yalova'da oturuyor ya. Anlamaz, biz yapmaya devam edeceğiz.

'BAŞKA MÜJDELERİMİZDE OLACAK'

Kudüs meselesinde bile Bay Muharrem bunu kullanmaya kalktı. Sizin Kudüs ile ilgili bir derdiniz yok. Afrin'e gitmeyin dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz. Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimizde olacak. Bizim İsmail Temel Paşa'ya saldırıyor. Onun masasında alkış tuttu diyor.

Bay Muharrem parti toplantısı değil. General orada protokol olarak bulunuyor. Bay Muharrem unutma, ben Anayasa'nın amir hükmü gereğince Başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye'de cumhurbaşkanı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Bay Kemal aday olmadı, koltuğu kaptırmayım dedi. Kazanamayacağım dedi, bunu öne sürdü. Bay Muharrem kazanamazsam bırakırım dedi, göreceğiz. 8 gün kaldı.