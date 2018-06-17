17 Haziran 2018 Pazar1 Şevval 1439
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Dev buluşma! Yağmura rağmen yüzbinler akın ediyor

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Dev buluşma! Yağmura rağmen yüzbinler akın ediyor
Saat 17.00'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbullular ile buluşacağı Büyük İstanbul Mitingi için AK Parti ilçe teşkilatları tüm hazırlıkları tamamladı.
Dev buluşma! Yağmura rağmen yüzbinler akın ediyor Dev buluşma! Yağmura rağmen yüzbinler akın ediyor Dev buluşma! Yağmura rağmen yüzbinler akın ediyor

 

Sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın da etkisini kaybetmesiyle birlikte Yenikapı'da yaşanacak tarihi miting öncesi gelen son görüntülerde İstanbulluların akın akın miting alanına geldiği görüldü.  

Zira Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren İstanbul'u terk edeceğini açıklamıştı. Miting alanına dev sahne ve LED ekranlar kuruldu. Avrasya Tüneli ve bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Bayram için İstanbul'a gelen çok sayıda yerli ziyaretçinin de mitinge katılacağı öğrenildi. 

15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Büyük İstanbul Mitingi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında toplam 15 bin polis görev yapacak.
İstanbul Bakırköy'de ise üç bin polis görevli olacak. İstanbul havadan altı polis helikopteri ile denetlenecek ve Deniz Polisi de görevde olacak.

Deniz Polisi, beş deniz aracı ile tebdir alacak. İstanbul'da 56 zırhlı araç ve 85 TOMA da güvenlik tedbirleri kapsamında hazır bulundurulacak. 

"SON DERECE ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Saat 17.00'da başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbullular ile buluşacağı miting öncesinde A Haber canlı yayınında soruları cevapladı. Alkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle terörle mücadele ve ekonomi hakkında çok önemli mesajlar vereceğini belirtti. Terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en kritik döneminin yaşandığına dikkat çeken Alkin, "Terörle mücadeledeki büyük başarı önümüzdeki dönemde sadece Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması sayesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.  

İSTANBULLULAR AKIN AKIN YENİKAPI'YA GELİYOR

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" için toplanmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı miting için alana kurulan sahneye "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de alana asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere yağmurluk, Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Alana ilk girenlerin sahne önünden yer kapmak için koştuğu görüldü.

YOLCU TEKNELERİYLE ÜSKÜDAR'DAN YENİKAPI'YA GEÇTİLER

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.

Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyen bazı vatandaşlar deniz yolunu tercih etti. Üsküdar'da Yenikapı'ya gidecek teknelere binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Yolcu tekneleri daha sonra Yenikapı'ya doğru hareket etti. 

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenleyeceği Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting sebebiyle saat 09.30'dan itibaren kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansının haberine göre, Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, gerekirse Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (her iki yön) araç trafiğine kapatıldı.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu kapsamda trafik akımı, D-100 Kuzey - Güney Yol, Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü - Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil -Atatürk Bulvarı yönünden sağlanacak, Avrasya Tüneli'ni Anadolu istikametinden kullanmak isteyen araç sürücüleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti ile Harem Arabalı Vapur İskelesine yönlendirildi.

Öte yandan polis ekipleri miting alanına giden yollarda güvenlik önlemleri aldı. Önlemler kapsamında kapatılan yol noktalarına demir bariyerler konurken İBB'ye ait kamyonlarla da yollar kesildi. Polisin çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor.

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