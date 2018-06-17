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CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti

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CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti
CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma töreninde Ramazan Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiğini ifade etti.
CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti

 

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"RAMAZAN BAYRAMI'NI ATATÜRK ARMAĞAN ETTİ"

Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı’nın önemine dikkat çekildi. Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal’a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu.

Sözlerine Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

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