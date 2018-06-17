Türkiye ayağa kalkmıştı! Tutuklandı

Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kepçe operatörü bugün tutuklandı.
AMELİYATTAN SAĞ ÇIKAMADI
Sakarya'nın Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü.
Veterinere götürülen köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderildi.
İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.