İstanbul için hayati uyarı!

İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış saat 11.30 itibari ile başladı.

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan yeni açıklamada "Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.



Sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İNCİRLİ ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

AKOM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle 24 su baskınına müdahale edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağış öncesinde AKOM, İtfaiye ve İSKİ'nin muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldığı belirtildi.

Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştuğu, ekiplerin müdahalesiyle suların tahliye edildiği ifade edildi. Yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale edildiği açıklandı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR SONRASINDA SICAKLIK SAATLER İLERLEDİKÇE ARTACAK

Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.