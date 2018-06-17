17 Haziran 2018 Pazar1 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:24Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:45Yatsı 22:37
    • 29°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 94.541 1.11
  • Altın: 194,615 -1.66
  • Dolar: 4,7355 1.16
  • Euro: 5,5009 0.91

Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti

»
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Fransız özel kuvvetlerinin Yemen'de BAE askerleri ile birlikte operasyonlarda yer aldığını iddia etti.
Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti
Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti

 

Le Figaro Gazetesi, iki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Fransa’nın özel kuvvetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kuvvetleriyle eş zamanlı olarak Yemen’de bulunduğunu öne sürdü.

Figaro, haberinde daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Fransa Savunma Bakanlığı da askerlerin bölgede olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Şimdiye kadarki en ağır saldırıyı başlattılar!

FRANSA: LİMAN SALDIRISINDA BİZ YOKUZ

İngiliz haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde Fransa parlamentosundan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bu ülkenin özel kuvvetlerinin Yemen’de bulunduğunu söylemişti.

Reuters bu haberin devamında, Fransa Savunma Bakanlığının Cuma günü, el-Hudeyde Limanının ele geçirilmesi için operasyon düzenlenmesini değerlendirildiğini yazmıştı. Ancak yine cuma günü, Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın el-Hudeyde Limanında askeri operasyon düzenlemediğini açıklamış, limana erişim sağlamak için mayın temizleme operasyonunu yürütme olasılığını incelediğini söylemişti.

Arap Yarımdası'nda havalimanı ele geçirildi!

ARAP KOALİSYONUNA DESTEK

ABD, İngiltere ve Fransa, Yemen'de Arap koalisyonunu destekliyor ve hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah sağlıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğuABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğuABD'de yayın yapan dünyanın en prestijli gazetelerinden Washington Post, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde muhalefetin "birlik" oluşturmasından mutluluk duyuyor
Avrupa'da büyük korku: Artık ABD koruyamaz!Avrupa'da büyük korku: Artık ABD koruyamaz!Letonya Başkanı Raymond Vejonis "Avrupa, kendisini Rusya ile olan zorlu mücadelelere karşı savunmak için yalnızca ABD'ye güvenemeyiz" dedi.
Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçtiDengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçtiFransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Fransız özel kuvvetlerinin Yemen'de BAE askerleri ile birlikte operasyonlarda yer aldığını iddia etti.
Çin: ABD bize savaş açtıÇin: ABD bize savaş açtıABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları yeni bir boyut kazandı. Trump'ın Çin’den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onaylaması üzerine Çin'den karşı bir hamle geldi.
Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldıRusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldıRusya ve Suudi Arabistan enerji piyasalarını dengelemek için işbirliğini ilerletme kararı aldı.
Almanya'nın başı belada! Çatlak büyüyorAlmanya'nın başı belada! Çatlak büyüyorAlmanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin yaşanan görüş ay
  • İngiltere'den skandal Türkiye haritası!15 Haziran 2018 Cuma 11:00
  • Macron geri vites yaptı: Öyle demek istemedim!14 Haziran 2018 Perşembe 15:00
  • Tüm dünyaya gözdağı!14 Haziran 2018 Perşembe 11:43
  • Tepki çekti! 'Yahudiler dünyadaki en akıllı ırk'14 Haziran 2018 Perşembe 11:40
  • ABD'den kritik F-35 açıklaması!14 Haziran 2018 Perşembe 11:39
  • AB Bakanı Çelik: BM, İsrail'in hukuk tanımazlığını tescil etti14 Haziran 2018 Perşembe 10:31
  • S.Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı14 Haziran 2018 Perşembe 06:15
  • Küstah sözler! Açık açık planı itiraf etti13 Haziran 2018 Çarşamba 14:00
  • Trump'tan sürpriz 'Kuzey Kore' açıklaması!13 Haziran 2018 Çarşamba 13:49
  • İran'dan sürpriz açıklama! Çekilebiliriz13 Haziran 2018 Çarşamba 13:07
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri