Avrupa'da büyük korku: Artık ABD koruyamaz!

Letonya Başkanı Raymond Vejonis "Avrupa, kendisini Rusya ile olan zorlu mücadelelere karşı savunmak için yalnızca ABD'ye güvenemeyiz" dedi.

Letonya Başkanı verdiği demeçte NATO için birkaç tehdidin olduğunu bunların başlıcalarının: Çin'in artan etkisi, Suriye ve Kuzey Afrika'daki durum, ittifakın güneyindeki istikrarsızlık ve Rusya.

Başkan Raymond Vejonis, açıklamalarında ABD'nin Avrupa'yı korumakta yetersiz kalacağını ima ederek "Avrupa, kendisini Rusya ile olan zorlu mücadelelere karşı savunmak için yalnızca ABD'ye güvenemeyiz" dedi.

Başkan'ın Batı için tehlike arz eden bu durum için ''yumuşak güvenliği'' ve karma tehditlere karşı mücadeleyi güçlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Litvanya, Letonya ve Estonya, ilk kez ABD ve NATO'dan daha fazla askeri yardım ve fon talep etmiyor. Buna karşın Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Baltık ülkelerinin liderleri, ''Rus tehdidi'' nedeniyle bölgedeki askeri varlığı güçlendirmesini istedi.

Trump bu konuda olumlu bir karar verdi ve ek olarak Baltık devletlerine 170 milyon dolar tahsis etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mayıs ayında Moskova'nın Baltık ülkeleri ve Polonya'daki ittifakın harekete geçmesinden endişe duyduğunu söyledi.