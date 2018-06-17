ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu

ABD'de yayın yapan dünyanın en prestijli gazetelerinden Washington Post, 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde muhalefetin "birlik" oluşturmasından mutluluk duyuyor

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sadece bir hafta kaldı. Önümüzdeki Pazar günü Türkiye, yeni dönemde yöneticilerini tayin etmek için sandık başına gidecek. Oy kullanımına sayılı günler kala ABD basınında itiraf gibi bir yazı çıktı.

Washington Post gazetesi, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalif cephenin birleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"SONUNDA BİRLEŞTİLER"

Erdoğan karşıtlığı ile kara propaganda yapmaya çalışan muhalefetin bir elini de batılı güçler tutuyor. Dünyanın en prestijli gazetelerinden biri olan Washington Post "Türkiye'de Erdoğan dönemini sonlandırmak için muhalefet sonunda birleşti" başlıklı bir yazı ile okurlarına Millet ittifakı güzellemesi yapan gazete, seçimler için oldukça umutlu.

Meclisteki çoğunluğu elde etmek ile Cumhurbaşkanlığını alabilmeyi uman muhalif cephe için bir değişim öngören WP, Türkiye'nin iç meselelerine müdahil olmaya çalışıyor.

İNCE GÜZELLEMESİ

Yazıda özellikle dikkat çeken kısım, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirileri bir yana, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin övüldüğü kısımlar oldu Yazıda İnce'den icracı bir lider ile Türkiye'nin kurtuluşu olarak gösteriliyor.