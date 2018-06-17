Erdoğan, Yenikapı'da müjdeleri peş peşe açıkladı!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aşkım, sevdam, yarim, yoldaşım, sırdaşım, sığınağım kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul... Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul.

Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul.

'SİZİN 81 MİLYON MANEVİ BABANIZ VAR'

Bugün babalar günü. Anneler babalar hepsi burada maşallah. Babaları şehit olduğu için bugünü buruk geçirenlere diyorum ki, sizin 81 milyon manevi babanız var.

Böyle bir günde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. 6 günümüz var. Buradan, bu muhteşem meydandan, İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerindeki kardeşlerimize en kalbi sevgilerimi yolluyorum. Bayramınızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızın verdiği aşkla inşallah 6 günü başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Sonra Rabbimize diyorum ki, inşallah cumhurbaşkanlığı sistemini bizlerle, AK Parti ile güçlendir.

'6 İLDE DOĞALGAZ VARDI, ŞİMDİ 79 VİLAYETTE VAR'

Rabbimden bize, 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum.

İstanbul, merkez-i buldandır. Yani dünyanın merkezidir. İstanbul'a hizmet, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmettir.

Ümraniye çöplüğü patladı mı? 39 kardeşimiz orada öldü. Kim vardı o zaman? CHP vardı. CHP bu. CHP'nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik, 79 vilayetimizde doğalgaz var.

Biz bunu sağladık. AK Parti mutluluktur, huzurdur.

'DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ İSTANBUL'

İstanbul'a itibarını biz yeniden kazandırdık.

Habitat'ı bir sor, soruştur. Habitat-2 toplantısında sonuç bildirgesine bir şey kaydedildi. Neydi biliyor musunuz? "Dünyanın en temiz şehri İstanbul

16 YILDA 236 KATRİLYON'LUK YATIRIM!

16 yılda İstanbul'a toplam 236 katrilyon liralık yatırım yaptık.

Bunlar nasıl yalan söylüyor? Şöyle soydular, böyle soydular. Bu nasıl hayasızlıktır?

'TARİHE KENDİNİZİ AFFETTİREMEYECEKSİNİZ'

Ülkemizin birçok şehrinde tematik müzeler kuruyoruz. Meşhur Rami kışlasını 7 milyon kitaplı kütüphaneye dönüştürüyoruz.

Yaslı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz. Ey Muharrem, siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz!"

İSTANBUL'A YATIRIMLAR

Haliç'te bir bilim ve teknoloji merkezi kuruyoruz. Bilim ve teknoloji merkezimiz de Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Hazırlıklar tamam, suratle yıkımı yapılacak ve bilim ve teknoloji merkezine dönüşecek. Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi olacak.

Sağlıkta İstanbul'a çağ atlattık. 129 adet sağlık tesisi inşa ettik. 5 kat trilyon olan 14 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 7 bin yataklı 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi 2 yıla kadar tamamlanacak. Sancaktepe Şehir Hastanesi de YPK onayında. 5 büyük Millet Bahçesi'ni hayata geçiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Central Park, High Park'tan daha büyük Millet Bahçesi. Central Park'ın 3,5 kat büyüklüğünde, bize bu yakışır.

Şimdi, 29 Ekim'de havalimanını açıyoruz. Açılışla birlikte burada da yıkım çalışmaları başlıyor. Derdimiz İstanbulumuz bu güzelliklere sahip olsun. Bay Muharrem senin hafsalan böyle bir havalimanını alır mı? Kanal İstanbul'la ne işimiz var diyor. Anlamaz. Panama'yı Panama yapan Panama Kanalıdır. Suveyş Kanalı Mısır'ın en büyük maddi kaynağı. Bunların hafsalası almaz. İleri geri bol bol yalanlar konuşuyor. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız.

5 BABAYİĞİT BULDUM

Made in Turkey diye bize ait bir araç olsa güzel olmaz mı? İsteseler de istemeseler de ben 5 babayiğit aradım ve buldum imzaları attık CEO’yu da onlar budu.

Biz yol alıyoruz yol. Süratle de bu adımları atacağız.

'ADALAR'DAKİ ATLAR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAK ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Adalar’da atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk. Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz. Eziyet gören köpeklerle ilgili, faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan olaylarla ilgili çalışmalar yapacağız. Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli.

'BATI'YA GEREKLİ DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ'

Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?

'İSTANBUL CHP FAŞİZMİNİ YAŞAMIŞ BİR ŞEHİR'

İstanbul CHP faşizmini ilişkilerine kadar yaşamış bir şehirdir. 16 Haziran 1950, Ezan-ı Muhammed'in tekrar yankılandığı gündür. O gün yaşananlara dair çok hüzünlü anılar var.

'BUNLARIN VİZYONU KEK KADAR KEK'

Dürüst ol Muharrem dürüst. Yalova’da kendisinin dersane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor. Biz millet kıraathanelerinden bahsediyor onlar bizim ikram edeceğimiz keke takılmışlar. Bay Muharrem eğer dürüstsen çık Zeytinburnu’ndaki millet kıraathanesine gel. Bak bu bizim belediyemizin yaptığı. Daha devlete başlamadık. Bizim belediyemizin ulaştığı yerlere sizin kudretiniz ulaşamaz. Bizim belediyemiz şu anda öğrencilere çorba veriyor. Kek, bunu yanında çayı kahvesi simidi. Bu bizim projemiz. Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 35 kuruşluk keke tamah edeceklerini bilmiyorduk Arnavut ciğerinden tatar böreğinden bahsediyor. Ben böyle bir şey söylemedik. Bunların vizyonu kek kadar kek. Edirne’den bilmem nereye kadar gönül köprüsü kuracağını söylüyor. Geç kaldın geç. Biz bunları yaptık bay Muharrem.