17 Haziran 2018 Pazar1 Şevval 1439
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Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü

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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan isimlerin arasında yer aldı.
Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü
Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü

 

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı. Çiller, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller: "Bugün milli bir şuurla buradayım. Bugün bir milli şuurla buradayım. Bu açıklamayı milletime yapmayı da bir borç bildim." dedi.
 

"MEHMETÇİK DESTAN YAZMAKTA! DÜNYA ŞAŞKINDIR"

Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta destan yazmaktalar. Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır.

Bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorundayım. Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda sürekli değişen müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir.

Çiller, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile sohbet etti.

YIKIM İTTİFAKI YORUMU "EŞYANIN TABİATINA AYKIRI"

24 Haziran'da seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek? Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. 4 veya 5 ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler, saygın liderler de olabilir. Eşyanın tabiatında uyum sağlama zorluğu var. Bütün bununla birlikte çok acil çözüm bekleyen terör, ekonomi, dış politika olsun çok acil çözümler getirecekler.

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