Favori Brezilya'da şok kayıp!

Son Dünya Kupası finalisti Brezilya, 2018 Fifa Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Karşılaşma Zuber ve Coutinho'nun bulduğu gollerle 1-1 sonuçlandı.
Maça oldukça istekli ve hırslı başlayan Brezilya, ilk çeyrekte rakibine gözle görülür bir üstünlük kurdu ve dakikalar 20'yi gösterdiğinde Coutinho'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
İkinci yarı orta derece bir tempoyla başladı ve İsviçre Brezilya'da yakaladığı boşluğu iyi kullanarak Zuber ile durumu 1-1'e getirdi. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti.
E grubu 2. maçında Brezilya, 22 Haziran Cuma günü Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. İsviçre ise aynı gün Sırbistan ile karşılaşacak.