18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
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Favori Brezilya'da şok kayıp!

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Favori Brezilya'da şok kayıp!
2018 FIFA Dünya Kupası E grubunda Brezilya ve İsviçre, Rostov Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Favori Brezilya'da şok kayıp! Favori Brezilya'da şok kayıp! Favori Brezilya'da şok kayıp!

 

Son Dünya Kupası finalisti Brezilya, 2018 Fifa Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Karşılaşma Zuber ve Coutinho'nun bulduğu gollerle 1-1 sonuçlandı.

Maça oldukça istekli ve hırslı başlayan Brezilya, ilk çeyrekte rakibine gözle görülür bir üstünlük kurdu ve dakikalar 20'yi gösterdiğinde Coutinho'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
 

İkinci yarı orta derece bir tempoyla başladı ve İsviçre Brezilya'da yakaladığı boşluğu iyi kullanarak Zuber ile durumu 1-1'e getirdi. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti.

E grubu 2. maçında Brezilya, 22 Haziran Cuma günü Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. İsviçre ise aynı gün Sırbistan ile karşılaşacak.

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