Cocu'nun menajeri Rob Jansen, sarı - lacivertliler ile oldukça pozitif geçen görüşmede deneyimli teknik adamın kontratı konusunda hukuksal açıdan son düzenlemeleri yaptığı öğrenildi.
PSV Eindhoven ile 2019 yılına kadar kontratı bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcıya imza attırmak için uğraşan Fenerbahçe, Hollanda kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetimin, bir miktar tazminat ödeyerek bu sorunu da ortadan kaldırdıktan sonra Cocu ismini önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
PSV Eindhoven yönetimi de Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile ilgilendiği haberlerini doğruladı. Henüz resmi olarak biten bir şey olmadığını belirten Hollanda kulübünün yetkilileri Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Bir süredir tatilde bulunan Phillip Cocu'nun da Fenerbahçe maçlarını izleyerek, ön hazırlık yapmaya ve takım hakkında bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.
Cocu'nun yardımcılığı için adı geçen Dirk Kuyt'ın tercihini yeni göreve başladığı Feyenoord genç takımından yana kullanacağını sarı lacivertlilere ilettiği belirtildi. 47 yaşındaki çalıştırıcının, asistanlığını tıpkı PSV'de olduğu gibi Van der Weerden'in yapacağı kaydedildi. (beINSPORTS)
18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
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F.Bahçe, Cocu'nun menajeriyle anlaştı!
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