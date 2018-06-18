Galatasaray'dan çifte bomba

Avrupa'da ses getirecek bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray'da bombalar patlıyor. Öncelikle 8 numara ve kanat-forvet takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılılar iki yıldızı birden bitiriyor.

Sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık geçiren Ahmed Musa, adım adım Galatasaray'a doğru geliyor.



Menajeriyle görüşüldü



Dün sosyal medya hesabından CSKA'ya veda eden Nijeryalı yıldız, menajeri aracılığıyla Cimbom'a 'evet' dedi. Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında.



Pazarlıklar son aşamada



İngilizler'le yapılan kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu pazarlıkları son aşamaya gelmiş durumda. Musa geçen sezon Leicester ve CSKA formasıyla 23 maçta 6 gole imzasını attı.

Eski aşk depreşti...



Galatasaray yönetimi, Fransız orta alan oyuncusu Gianelli Imbula'nın transferinde de önemli mesafe katetti.

1 haftada bitirebilirler



Stoke City ile kiralama konusunda büyük oranda anlaşan G.Saray yönetimi, Imbula'nın menajeriyle de pazarlık halinde. Sarı-kırmızılıların 1 hafta içinde Imbula ve Musa'yı bitirebileceği ifade ediliyor.

Geçen sezon gelememişti



Sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Gianelli Imbula, geçen sezon Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke City teklifi kabul etmeyince yönetim de Osmanlı'dan Badou Ndiaye'yi transfer etmişti.