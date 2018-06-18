Almanlar şokta! Meksika'dan flaş galibiyet

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Meksika, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Almanya, Meksika'ya 1-0 mağlup oldu ve 7 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez bir açılış maçında galip gelemedi.
Meksika'nın golü 35. dakikada Hirving Lozano'dan geldi.
ALMANYA 0-1 MEKSİKA
STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (Dk. 79 Gomez), Khedira (Dk. 60 Reus), Kroos, Mesut Özil, Draxler, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Ayala, Gallardo, Guardado (Dk. 74 Marquez), Herrera, Layun, Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Hernandez
GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)
SARI KARTLAR: Müller, Hummels (Almanya) - Moreno, Herrera (Meksika)
MAÇTAN DAKİKALAR
35'inci dakikada hızlı gelişen atakta Hernandez'in ara pasında topla buluşan Lozano, Mesut Özil'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 0-1.
İlk yarı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
71'inci dakikada Reus'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma Meksika'nın 1-0'lık galibiyeti ile noktalandı.