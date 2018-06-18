Trabzonspor Burak'ın bonservisini açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesini önlemek için Beşiktaş ve Trabzonspor arasında yapılan gizli ittifak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem Usta döneminde Beşiktaş ile yapılan anlaşma ile kulübün zarara uğratıldığını belirten Ağaoğlu, "Tabii ki ortaya çıkan bu Mehmet Ekici konusu ile ilgili biz de çok şaşkınız. Fenerbahçe o dönem, Trabzonspor'a Mehmet Ekici'nin bonservisi için 2,5 milyon Euro önermiş ama kabul edilmemiş. Daha sonra Mehmet kadro dışı bırakılmış. Yani oyuncu Fenerbahçe'yi istemiş. Şimdi asıl konuya gelelim... O dönem 2,5 milyon Euro verilmişken şimdi duruma bakıyoruz Mehmet Ekici bizden 2,5 milyon TL alacaklı, davayı da kazandı. Yani olacak iş değil, aklım almıyor. Trabzonspor resmen zarara uğratılmıştır. Yazık, çok yazık. Neden böyle olduğunu Muharrem Usta daha iyi açıklayacaktır. Toplama baktığımızda Ekici'den 3 milyon Euro'dan fazla zarar ettiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Atilla Türker, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, 2016- 17 sezonunun devre arasına Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesini önlemek için gizli bir sözleşme yaptığını belgeleri ile ortaya çıkardı. Bu sözleşmeye göre; Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a veren Beşiktaş, anlaşmaya "Mehmet Ekici, 1 Haziran 2017'den önce Beşiktaş dışında başka bir kulübe giderse Trabzonspor 1.5 milyon Euro ceza öder" maddesi koydurduğu belirlendi.

'4,3 MİLYON EURO VEREN BURAK YILMAZ'I ALIR'

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor kulübüne ihtarname çekmesiyle ilgili olarak da konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Evet, Burak Yılmaz'ın alacağı var. Biz göreve geldikten kısa bir süre sonra Burak'ın alacağının yüzde 50'sini ödedik. Diğer kalan yüzde 50'yi de pazartesi günü ödeyeceğiz. Trabzonspor'da kimsenin parası kalmaz, öderiz. Pazartesi ilk işimiz Burak Yılmaz'ın parasını ödememiz olacaktır. Ayrıca Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli de 4.3 milyon Euro'dur talip olan varsa adres Trabzonspor Kulübü'dür. Bunu da herkes böyle bilsin. Trabzon büyük kulüptür gazete haberleriyle iş yapmaz." (Habertürk)