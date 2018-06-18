Tosic'li Sırbistan 3 puanla başladı!

Beşiktaş'tan Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Kosta Rika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva ile birlikte 5. Dünya Kupası heyecanını yaşadı. FIFA dünya sıralamasında 25. basamakta bulunan Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını bir önceki turnuva olan Brezilya 2014'te elde etti. Orta Amerika ekibi, bu turnuvada çeyrek finale oynama başarısı gösterdi.



FIFA dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşadı. Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan-Karadağ olarak 1 ve Sırbistan olarak 1 turnuvaya katıldı.



Samara Arena'daki karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda yakaladığı net fırsatları gole çeviremeyince devre golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya baskılı başlayan Sırbistan, üst üstte bulduğu ataklarla Kosta Rika kalesini ablukaya aldı. 50. dakikada Aleksandar Mitrovic'in Keylor Navas ile karşı karşıya kaldığı posizyonda tecrübeli kaleci yaptığı müthiş kurtarışla gole izin vermedi. Sırbistan aradığı golü 56. dakikada buldu. Karşılaşmanın 56. dakikasında Aleksandar Kolarov, günün başarılı ismi Keylor Navas'ı frikikten avlayarak Sırpları 1-0 öne geçirdi. Sırbistan, 76. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Dusan Tadic'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Filip Kostic'den önce dokunan Navas, mutlak golü parmaklarının ucuyla önledi. Son dakikalarında temposu artan maçın kalan bölümde başka gol olmayınca Sırbistan, Kosta Rika'yı Kolarov'un muhteşem golüyle 1-0 yenerek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.



Bu sonuçla Sırbistan puanını 3'e çıkartken, Kosta Rica bu maçtan puansız ayrıldı.



KOSTA RİKA 0-1 SIRBİSTAN

STAT: Samara



HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba



KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas (Dk. 60 Bolanos), Guzman (Dk. 73 Colindres), Borges, Ruiz, Urena (Dk. 66 Campbell)



SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic (Dk. 82 Rukavina), Ljajic (Dk. 70 Kostic), Mitrovic (Dk. 90 Prijovic)



GOL: Dk. 56 Kolarov (Sırbistan)



SARI KARTLAR: Calvo, Guzman (Kosta Rika) - Ivanovic, Prijovic (Sırbistan)