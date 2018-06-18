Akıllara zarar olay! Sarayda bir gecelik sefa

Kupa maçlarını Sibirya’dan izlemek için St. Petersburg şehrine gelen Dmitriy adındaki genç, otelde kalacak parası çıkışmayınca günümüzde müze olarak hizmet veren Rus İmparatorlarının sarayına gizlice girerek geceledi.

Tuhaf hadise Cuma gecesi yaşandı. Rus güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre Cumartesi sabahı “Pavlov” sarayı müzesine gelen görevliler İmparator 3. Aleksander ile eşi Maria yatağının darmadağın buldu. Olay yerine gelen polis birinin gece gerçekten imparator yatağını kullandığını, yanında getirdiği sosis ve salamlarla da odayı kirlettiğini tespit etti.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Saray ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde daha sonra adı Dmitriy olduğu tespit edilen Rus vatandaşının müzenin birinci katındaki camını kırarak içeri girdiği tespit edildi. Müzenin alarm sistemi çalışmasına rağmen, nöbetçi güvenlik görevlileri sistemde hata yaşandığını var sayarak detaylı inceleme yapmadıkları da tespit edildi.

MİNİK HEYKELİ DE ÇALDI

Böylece Cuma gecesi saat 11 civarında “Pavlov” sarayına girerek sabah saat 7’ye kadar sarayda kalan Dmitriy, hayatının en lüks gecesini yaşamış oldu. Saraydan geldiği yoldan ayrılırken maddi durumunu düzeltmeyi de hedefleyen Sibiryalı futbolsever, imparator yatak odasındaki şöminenin üzerinde duran minik heykeli de almış.

Cumartesi günü ise Sibiryalı Dmitriy St.Petersburg şehrinde elinde saraydan çaldığı heykelcikle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalanmış. Şimdi Rus güvenlik güçleri hakkında nasıl bir dava açacaklarını kara kara düşünüyor.