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TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü

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Ramazan Bayramı haftasında Kandil'e hava harekatı düzenleyen TSK, 5 günlük raporu açıkladı.
TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü
TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü

 

Irak'ın Kuzeyi'ni terör örgütü PKK'dan temizlemek için başlatılan operasyonda, Kandil'e hava harekatları düzenlendi. 12-16 Haziran'da yapılan hava saldırılarında toplam 61 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AKAR BİZZAT TAKİP ETTİ

TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik harekatının bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.

PKK'nın yuvası olarak bilinen Kandil, gece ve gündüz düzenlenen operasyonlarla bombalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı amansız mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, haftalık bilanço açıklandı.

5 GÜNDE 61

Son hafta Kandil'e yönelik hava harekatlarında, 12 Haziran'da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK'nın 15 Haziran'da Kandil'e yönelik hava harekatında da 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 

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