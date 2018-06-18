Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi. kentin kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle tsunami alarmı verilmedi.
İlk gelen bilgilere göre depremde mal veya can kaybı yaşanmadı.
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Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi. kentin kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle tsunami alarmı verilmedi.
İlk gelen bilgilere göre depremde mal veya can kaybı yaşanmadı.