18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:46Yatsı 22:37
    • 20°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 94.541 1.11
  • Altın: 194,542 -0.04
  • Dolar: 4,7355 1.16
  • Euro: 5,5009 0.91

Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölü

»
Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölü
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonrası başlatılan arama çalışmaları sona ererken, ölü sayısı 110'a ulaştı.
Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölü Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölü Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölü


Guatemala hükümeti, Fuego Yanardağı'nın patlamasından sonra başlatılan arama çalışmalarını sonlandırdığını duyurdu. Yaklaşık iki hafta süren arama çalışmaları sonucu bulunan ceset sayısı ise 110 olarak kaydedildi. Guatemala'nın afet koordinasyon merkezi CONRED'den yapılan resmi açıklamaya göre ise 197 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. CONRED tarafından yapılan açıklamada, "San Miguel Los Lotes ve El Rodeo kasabalarında sürdürülen çalışmalar kalıcı olarak askıya alındı, bölge yaşanmaz durumda ve tehlikeli" ifadeleri yer aldı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölüBilanço ağırlaşıyor! En az 110 ölüGuatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması sonrası başlatılan arama çalışmaları sona ererken, ölü sayısı 110'a ulaştı.
Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Çin medyasından Trump’a ağır sözlerÇin medyasından Trump’a ağır sözlerÇin ulusal haber ajansı Xinhua ABD Başkanı Donald Trump ve küresel ekonomiye zarar vereceği öngörülen korumacı önlemlerini "Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder" sözleriyle eleştirdi.
Yahudiler ile İsrail polisi arasında çatışma çıktıYahudiler ile İsrail polisi arasında çatışma çıktıİşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit kentinin doğusundaki yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını kabul etmeyen göstericilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmada 11'i polis 16 kişi yaralandı.
Akıllara zarar olay! Sarayda bir gecelik sefaAkıllara zarar olay! Sarayda bir gecelik sefaKupa maçlarını Sibirya’dan izlemek için St. Petersburg şehrine gelen Dmitriy adındaki genç, otelde kalacak parası çıkışmayınca günümüzde müze olarak hizmet veren Rus İmparatorlarının sarayına gizlice girerek geceledi.
Tarihi anlaşma! Ülkenin ismi resmen değiştiTarihi anlaşma! Ülkenin ismi resmen değiştiYunanistan ile Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden isim sorununun çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı.
  • Ülke büyük şok yaşıyor! Öldü18 Haziran 2018 Pazartesi 04:52
  • ABD'li Washington Post'un Millet İttifakı mutluluğu17 Haziran 2018 Pazar 16:53
  • Avrupa'da büyük korku: Artık ABD koruyamaz!17 Haziran 2018 Pazar 16:52
  • Dengeleri sarsacak! Fransa ve BAE harekete geçti17 Haziran 2018 Pazar 16:51
  • Çin: ABD bize savaş açtı15 Haziran 2018 Cuma 22:19
  • Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! İmzalar atıldı15 Haziran 2018 Cuma 13:00
  • Almanya'nın başı belada! Çatlak büyüyor15 Haziran 2018 Cuma 12:00
  • İngiltere'den skandal Türkiye haritası!15 Haziran 2018 Cuma 11:00
  • Macron geri vites yaptı: Öyle demek istemedim!14 Haziran 2018 Perşembe 15:00
  • Tüm dünyaya gözdağı!14 Haziran 2018 Perşembe 11:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri