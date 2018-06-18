18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:46Yatsı 22:37
    • 26°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 93.554 -1.04
  • Altın: 194,659 0.02
  • Dolar: 4,7254 -0.21
  • Euro: 5,4797 -0.39

Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

»
Profesyonel askerlik uygulamasına kısmen geçen TSK’da yeni model çalışmaları kapsamında bedelliden, askerlik sürelerine ve ordu yapılanmalarına kadar bir dizi temel konu ele alınacak.
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran bedelli askerlik uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Profesyonel askerlik çalışmaları

Erdoğan’ın çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi. TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak. Askerlik süresinin kısalmasının da gündemde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, TSK’nın kısmen de olsa zaten yapılanma itibariyle profesyonel ordu modeline geçtiğini, terörle mücadele bölgelerinde özel birliklerin görev aldığını ifade ederken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti. Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de altını çizdi

‘Bedelli bir ihtiyaçtır’

Milliyet’in edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdi. Bedelli askerliğin ihtiyaç olduğu fikri benimsenirken, bu bedelliden sonrasında, gelecek yıllarda daha fazla yığılma olma ihtimali de göz önüne alınarak çalışma yapılması istendi. Yeni askerlik modeli çalışmalarında Genelkurmay ve bakanlığın yanı sıra ilgili kurumlar, İçişleri Bakanlığı, YÖK gibi kurumlardan da görüş alınacak. Yeni modelde hedefin, “az adamla daha etkin süreç yönetmek” olduğu kaydedilirken, teknolojinin daha etkin kullanılacağı ve bu nedenle daha uzman personelin görev alacağı bir modeli hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Terörle mücadele hassasiyeti

Erdoğan’ın bedelli askerlik tartışmaları nedeniyle ordunun moralinin bozulmasını da istemediği ifade edilirken, “Terörle mücadeleye en ufak sekte vuracak bir çalışmaya girmeyin. Zamanlaması iyi planlanmalı. Terörle mücadele en başta gelen önceliğimiz. Bu sürecin hiçbir şekilde zarara görmeden tüm çalışmaların yapılması önemli” değerlendirmesi yaptığı da kaydedildi.

Milliyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir’de korkunç infaz!İzmir’de korkunç infaz!İzmir’in Ödemiş ilçesinde araba yıkatmak için evden çıkan 41 yaşındaki sağlık memuru Serdar Kaya, otomobilinde ölü olarak bulundu.
Şehidin kanı yerde kalmadı! Teröristler öldürüldüŞehidin kanı yerde kalmadı! Teröristler öldürüldüDiyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PKK ile işbirliğini itiraf ettiler!PKK ile işbirliğini itiraf ettiler!ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'nin Daşişa kasabasında terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile iş birliği içinde olduğunu kabul etti.
Soylu'dan son dakika Adil Öksüz açıklamasıSoylu'dan son dakika Adil Öksüz açıklamasıİçişleri Bakanı Soylu firari FÖTÖ'cü Adil Öksüz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelErdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelProfesyonel askerlik uygulamasına kısmen geçen TSK’da yeni model çalışmaları kapsamında bedelliden, askerlik sürelerine ve ordu yapılanmalarına kadar bir dizi temel konu ele alınacak.
Seçime sayılı günler kala son anket açıklandıSeçime sayılı günler kala son anket açıklandıTürkiye seçim haftasına girdi. 24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek. Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız verdi. Seçimlere ilişkin son verilen GENAR'dan geldi.
  • Bayram dönüşü feci kaza! 5 ölü18 Haziran 2018 Pazartesi 05:17
  • HDP'ye vatandaş tokadı18 Haziran 2018 Pazartesi 05:07
  • TSK'dan bayram temizliği: 61 terörist öldürüldü18 Haziran 2018 Pazartesi 05:04
  • Seferber oldular! Küçük Meyra bulundu!18 Haziran 2018 Pazartesi 05:03
  • Erdoğan Yenikapı'da Çiller'le görüştü17 Haziran 2018 Pazar 22:01
  • Erdoğan, Yenikapı'da müjdeleri peş peşe açıkladı!17 Haziran 2018 Pazar 21:58
  • Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandı17 Haziran 2018 Pazar 21:57
  • İstanbul için hayati uyarı!17 Haziran 2018 Pazar 16:50
  • Akdeniz'de Türk gemisi batıyor!17 Haziran 2018 Pazar 16:49
  • Türkiye ayağa kalkmıştı! Tutuklandı17 Haziran 2018 Pazar 16:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri