Çin'den dikkat çeken 24 Haziran mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER..."
Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çeken Çinli bakan, ülkesinin Türkiye'deki istikrarı desteklediğini sözlerine ekledi.
"İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ"
Bakan Vang Yi, "Türkiye’de genel seçimler yapılmak üzere; Çin, Türk halkının seçimine saygı duyuyor. Çin, Türkiye’nin ülkesinin birlik ve istikrarını korumasını destekliyor. Çin tarafı Türk tarafının, Türkiye’de Çin’in güvenliğine zarar verecek olaylar yaşanmasına izin vermemesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.