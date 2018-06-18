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PKK ile işbirliğini itiraf ettiler!

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PKK ile işbirliğini itiraf ettiler!
ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'nin Daşişa kasabasında terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile iş birliği içinde olduğunu kabul etti.
PKK ile işbirliğini itiraf ettiler! PKK ile işbirliğini itiraf ettiler! PKK ile işbirliğini itiraf ettiler!

 

DEAŞ Karşıtı Koalisyonun resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye'de DEAŞ'a karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altında, 3 Haziran'da Suriye-Irak sınırındaki bazı bölgelerde DEAŞ'a karşı başlatılan "Toparlama Operasyonu"nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (DEAŞ'a ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Böylelikle Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'de PKK/YPG'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu.

MCGURK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Daşişa'nın ilk kez DEAŞ'ın kontrolünden çıktığını belirtti. McGurk, son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ana omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin bu ilerlemeyi sağladığını savundu.

AA'nın 30 Mart'ta verdiği ve güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerine mensup 70'den fazla askerin DEAŞ Karşıtı Koalisyon çatısı altında Suriye'de PKK/YPG unsurları ile yan yana faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransa özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando birliklerinin mevcut olduğu kaydedilmişti.

Bu kuvvetlerin kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine girdiği ve son dönemde Suriye'ye girişlerin arttığı ifade edilmişti.

Fransız inşaat şirketi Lafarge da 2010 yılında Suriye'nin kuzeyine bir çimento fabrikası açmıştı. Şirketin iç savaşın ikinci yılından itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla 1,5 yıl süreyle terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra DEAŞ'ın ele geçirerek işlettiği fabrikayı ABD destekli YPG/PKK ele geçirmiş ve üs olarak kullanmaya başlamıştı.

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