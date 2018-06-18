Cocu'nun sözleşme şartları belli oldu!



Damien Comolli, birçok teknik adamla görüşme yaptı. Son kararı Phillip Cocu oldu.



47 yaşındaki teknik adamın menaceri Rob Jansen ile İstanbul'da yapılan iki günlük pazarlıkların ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Hollandalı çalıştırıcı, kulübü PSV ile olan sözleşmesini fesh etmeye çalışıyor. Cocu'nun Hollanda ekibini ikna edememesi halinde devreye Fenerbahçe girecek.



Sarı-Lacivertli Yönetim, bir an önce takımı yeni teknik adama emanet etmek istiyor. Bu nedenle 47 yaşındaki çalıştırıcının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon Euro tazminat PSV'ye ödenerek bu iş bitecek.



2+1 YILLIK İMZA



Öte yandan Takvim'in iddiasına göre ise, PSV'de 500 bin Euro alan Cocu F.Bahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro alacak



Phillip Cocu'nun bu hafta İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. "Futbolu tamamen Comolli'ye bıraktık" diyen başkan Ali Koç'un bu nedenle imza töreninde yer alması beklenmiyor. Hollandalı teknik adama imzayı sportif direktör Comolli attıracak.

