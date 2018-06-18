18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
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Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da konuştu.
Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması!
Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması! Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması! Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun mitinginde halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"ne 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Samsun mitinginde halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

YENİKAPI'DA KAÇ KİŞİ VARDI?

-  Dün İstanbul Yenikapı mitingimizde de bu sağanağa rağmen bize gönül veren kardeşlerimiz alanı doldurdu. Yenikapı mitinginde 1 milyon 300 bin kişi alanı doldurdu. 

- Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık.

- (Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı?İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı

- İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık.

- (Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek.

MENBİÇ'TE DEVRİYE BAŞLADI

- 24 Haziran sonrası Afrin’i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz. Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum. CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. HDP’ye de sesleniyorum, Saadet’e gönül verenlere de sesleniyorum. Sözde İYİ Partilere sesleniyorum. Gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz.

- Şu anda Menbiç’te, şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın.

- Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor.

MUHARREM İNCE'YE YORGUNLUK MESAJI

- Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki.

KANDİL'E OPERASYON

Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk.

- Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

EKONOMİK SALDIRI

- Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız.

- (Muharrem İnce) Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan inanıyor. Böyle olunca de sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor.

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