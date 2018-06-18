Ordu'da müjdeyi verdi!



GİRİŞ 18.06.2018 18:21GÜNCELLEME 18.06.2018 21:24

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı açıklamalardan satır başları;

Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk.

''TABUTUNA ÇAKILMIŞ SON ÇİVİ OLACAK''

24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır.

''İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz.





Biz izni halktan alırız. İcazeti oralardan değil halktan aldık. Suriyeli kardeşlerimizin de geri dönüşleri tamamlanacak. CHP ne diyor 'Suriye'den bu insanları neden aldınız.

''PYD/YPG BÖLGEYİ TERK EDİYOR''

ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanını ilimize kim kazandırdı? Havalimanımızdan memnun musunuz? Ordu şehir merkezinin il ve ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. 5 baraj daha inşaa ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Bu seçimlerin galibi siz olacaksınız.

'BUNLAR YALANI RAHAT SÖYLER'

Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün.

Ben kek dedim o keklik anladı. Bu kütüphanelere 24c saat açık olacak. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. Bu okey taşları ile oyalandığı için anlamaz bu işten.

Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz.

'BİR İFTİRA DAHA ATTI MAHKEME KARARINI VERDİ'

Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız bilmiyorum. Man Adası diye iftira attı, mahkeme kararını verdi. Bir iftira daha attı yine mahkeme kararını verdi. O paraları fakir guruba ile paylaşacağız.

Biz belediye başkanlığından geldik. İstanbul gibi bir şehirden. Çıraklığımızı orada geçirdik. Ustalık cumhurbaşkanlığında. Biz Kılıçdaroğlu'nun SSK genel başkanlığı dönemini biliriz.



'BUNLARIN HEPSİ NUMARA'



Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara



'ÜLKEM ADINA ÜZÜLÜYORUM'



Arada bir ne söylüyormuş diye (İnce'nin) konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor.

MUHARREM İNCE'YE 'BAŞÖRTÜSÜ' ELEŞTİRİSİ

Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara.