Tel Rıfat’a Türk vali

Tel Rıfat kasaba merkezi ve 19 köyden önce PKK, sonrasında ise Esed güçleri çekildi. Son gelişmeler üzerine Türkiye Tel Rıfat’a koordinatör vali atadı. Kilis Vali Yardımcılığını yürüten Muhammed Kaya, Tel Rıfat’ta koordinatör vali olarak görevlendirildi.
Türk birliklerinin bölgeye intikalinin an meselesi olduğu belirtildi. PKK’nın baskı ve şiddetinden kaçarak kamplara sığınan 55 bin Tel Rıfatlı ile 30 bin Münbiçli eve dönüş hazırlıklarına başladı. Tel Rıfat Meclis Başkanı Beşir Aleyto, işgalin en büyük mağduru olan binlerce sivilin yeniden evine döneceğini söyledi. Tel Rıfat’a ilk etapta 200 ailenin döneceği, sonrasında bu rakamın düzenli olarak artacağı belirtiliyor.