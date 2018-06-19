19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
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Suudi Arabistan, Katar planını açıkladı! Yakında başlıyor

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Suudi Arabistan, Katar planını açıkladı! Yakında başlıyor
Suudi Arabistan tek taraflı olarak Katar'ı "adaya dönüştürmeyi" planladığı projenin yapımına yakında başlanacağı açıkladı.
Suudi Arabistan, Katar planını açıkladı! Yakında başlıyor Suudi Arabistan, Katar planını açıkladı! Yakında başlıyor Suudi Arabistan, Katar planını açıkladı! Yakında başlıyor

 

Suudi Arabistan'ın Mekke gazetesinde yer alan habere göre, Kraliyet  Müsteşarı Suud el-Kahtani, Selva Kanalı projesinde tekliflerin sunulması için son  günün gelecek pazartesi olduğunu açıkladı.

Bu projenin uygulanması için uluslararası 5 şirketten teklif  alınırken, ihaleyi kazanan şirket yada konsorsiyum, tekliflerin son sunulma  tarihinden itibaren 90 gün içerisinde duyurulacak.

Gazetenin haberine göre, söz konusu proje 1 yıl içinde tamamlanacak.

Kahtani, Twitter hesabından ise "Selva Kanalı'nın hafriyatı başlıyor"  etiketiyle yayımlanan "Katar devletini bir adaya dönüştüren mükemmel projeden dolayı Suud halkına tebrikler" paylaşımını kendi hesabından yeniden yayımladı.

Daha önce de benzeri paylaşımları yapan Kahtani, şu ifadeleri  kullanmıştı:

"Katar, Suudi Arabistan'a ait askeri üssün bulunduğu Selva Adası'nın  bir parçası olacak. Tarih de bir zamanlar o topraklarda bir ülkenin olduğunu  hatırlayacak. Selva Adası'nı oluşturma kararı, uluslararası hukuka aykırı mıdır,  Suudi Arabistan'ın orada bir askeri üs kurma hakkı var mıdır, nükleer reaktörünü  ve nükleer reaktör atıklarını oraya atma hakkına sahip midir? Tabii ki yüzde 10  bin hakkı vardır. Bu egemenliktir ey sadece egemenliğin ismini bilenler."

Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesi  geçen nisan ayında yayımladığı haberde, Suudi Arabistan'ın, Katar ile arasındaki  60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir  turizm projesi üzerinde çalıştığı iddiasında bulunmuştu. 

Projenin resmi makamlar tarafından onaylanmayı beklediği aktarılan  haberde, kanalın Suudi Arabistanlı 9 yatırımcı firmanın bir araya gelmesiyle  yaklaşık 2,8 milyar riyal maliyetle 12 ayda tamamlanacağı belirtilmişti.

Haberde, proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2  yeni liman inşa edileceği bilgisi yer almıştı. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır  yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri  ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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