Edinilen bilgilere göre olay, Dağdöşü kırsalında meydana geldi. Güvenlik önlemi alan askerin yoldan geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarının önceden yola döşediği patlayıcıyı patlatılması sonucu 3 uzman çavuş yaralandı.
Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.
19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
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Acı haber sabaha karşı geldi! Şehit ve yaralılar var
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