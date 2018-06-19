19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
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Ünlü rapçi vurularak öldürüldü!

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Ünlü rapçi vurularak öldürüldü!
Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı Jahsey Dwayne Onfroy, Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ünlü rapçi vurularak öldürüldü! Ünlü rapçi vurularak öldürüldü! Ünlü rapçi vurularak öldürüldü!

 

Çocukluğundan başlayarak başı sık sık belaya giren; ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatan ünlü şarkıcının Miami’de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy’un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Onfroy’a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

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