19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:46Yatsı 22:37
    • 25°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 93.043 -1.58
  • Altın: 193,340 -0.66
  • Dolar: 4,7189 -0.35
  • Euro: 5,4759 -0.45

İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathane

»
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathane
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet kıraathanesi’ projesine örnek gösterdiği mekân, 7 gün 24 saat açık. Binlerce kitabın yanı sıra internet hizmeti sunulan mekânda, çay, kahve ve çorba da ücretsiz...
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathane İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathane İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathane
Seçime damgasını vuran ‘kek tartışması’nın en önemli adresi Zeytinburnu’ndaki Merkez Efendi Millet Kıraathanesi. Yenikapı’daki mitingte “Bay Muharrem eğer dürüstsen çık Zeytinburnu’ndaki Millet Kıraathanesi’ne gel. Bizim belediyemizin ulaştığı yerlere sizin kudretiniz ulaşamaz. Şu anda bizim belediyemiz, orada öğrencilere çorba veriyor. Kek, bunun yanında çayı, kahvesi, simidi...” sözleriyle İnce’yi Merkezefendi Mahallesi’ndeki mekâna çağıran Erdoğan, 10 Haziran günü merkezi de ziyaret etti.

O ziyaretin ardından da 2016 yılında kütüphane olarak açılan merkezin tabelası ‘Kıraathane’ olarak değiştirildi. Yaklaşık 20 bin kitap ve güncel yayını barındıran merkez, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Kitap okuyan ve ders çalışan herkes, ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramından da faydalanabiliyor. Merkezin kablosuz internet hizmeti de ücretsiz.

 

'KEK GÜZEL OLUR'

Merkezin sorumlusu Selahattin Öztürk, projenin aslında bir kütüphane projesi olduğunu anlatıyor; “Cumhurbaşkanımızın bu kütüphaneyi örnek vermesinin nedeni, böyle bir yerin rol model olmasını istemesi. Umuyoruz ki diğer belediyeler de böyle kütüphaneler yapar ve üyelerimize daha iyi hizmet veririz. Çünkü 24 saat açık İstanbul’da bir Atatürk Kütüphanesi bir de burası var.”

Merkeze ders çalışmak için gelenlerden biri 12. sınıf öğrencisi Kübra Uymaz. Uymaz, haftanın 3-4 günü buraya geldiğini belirterek, “Burada herkes ders çalıştığı için daha iyi odaklanıyorum. Çay ve çorba ikramı çok güzel bir şey. Çünkü günde bazen 8-10 saate kadar kütüphanedeyim ve ders çalışırken çay içmek iyi geliyor. Ama buraya kütüphane yerine kıraathane denilmesi bence iyi bir fikir değil” diyor. Merkezde üniversiteye hazırlanan Şeyma Korkmaz da, “Her gün buradayım. Evde yatak görünce direkt uzanmak istiyorum, bu nedenle kütüphaneyi tercih ediyorum. Çayın yanında da kek ikram edilirse çok güzel olur. Çay kuru gitmiyor” diye konuşuyor.

Kartlı üyelik sisteminin bulunduğu ve 12 bine yakın üyenin olduğu kütüphanedeki en önemli sorun, kapasite yetersizliği. Koltuk sayısı az olduğu için neredeyse her gün onlarca insan saatlerce sıra bekledikten sonra yer bulabiliyor. Merkez aynı anda sadece 121 kişiyi ağırlayabiliyor.

'TEK SORUN ÇOK SIRA VAR'

Ders çalışmak için sabah saat 07.00’da Halkalı’dan kütüphaneye geldiğini ve 3 saattir yer sırası beklediğini söyleyen Pelin Gökdoğan da, “Halkalı’da böyle bir yer olmadığı için burayı tercih ediyorum. 24 saat açık olması benim için çok iyi. Bazen 12 saat ders çalıştığım oluyor. Bunun yanı sıra çay ve çorba servisinin olması da biz öğrenciler için büyük bir nimet. Kek de olursa fena olmaz” diyor. Sıra bekleyen diğer bir öğrenci Selenay Gezer de Esenler’den gelmiş. 

 

Doktora tezi için kütüphaneye bulunan Ö.Ş.’nin de yakındığı konu, İstanbul’daki kütüphane sayısının azlığı. “Kütüphanelerde çay, çorba dağıtmak çözüm değil. Önemli olan bu gibi kütüphanelerin sayısını artırma” diyen Ş. Sarıyer’de yaşamasına rağmen haftada iki kez tez için Zeytinburnu’na geldiğini anlatıyor.

YOĞUN TALEP

Merkezefendi ve Seyitnizam’daki 2 kütüphanenin de kıraathane konseptinde olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da “İlçede 11 kütüphane var ama bu 2 kütüphaneye istanbul’un birçok ilçesinden yoğun ilgi var. Küçükçekmece’den, Bakırköy’den, Bahçelievler’den hatta Anadolu  yakasından Kadıköy’den gelen gençlerimiz var” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak’ta EYP patlaması! Şehit ve yaralılar varŞırnak’ta EYP patlaması! Şehit ve yaralılar varŞırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdümKılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdümKılıçdaroğlu, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra en önemli icraatlarından biri olan başörtüsü sorununu çözmesini sahiplendi.
CHP'liler şehit annesine saldırdı!CHP'liler şehit annesine saldırdı!Bursa’da CHP'nin standında görevli bir kadın, kendilerine 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?' diyen şehit annesine saldırdı.
31 ilde FETÖ operasyonu!31 ilde FETÖ operasyonu!Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathaneİşte Erdoğan'ın bahsettiği o kıraathaneCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet kıraathanesi’ projesine örnek gösterdiği mekân, 7 gün 24 saat açık. Binlerce kitabın yanı sıra internet hizmeti sunulan mekânda, çay, kahve ve çorba da ücretsiz...
Acı haber sabaha karşı geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber sabaha karşı geldi! Şehit ve yaralılar varSiirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sorucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
  • Tel Rıfat’a Türk vali19 Haziran 2018 Salı 07:44
  • 4 yaşındaki oğlunu öldürüp selfi çekti...19 Haziran 2018 Salı 07:44
  • Muharrem İnce ahlaksızlığı böyle savundu18 Haziran 2018 Pazartesi 21:41
  • Ordu'da müjdeyi verdi!18 Haziran 2018 Pazartesi 21:37
  • Pentagon'dan Menbiç Çıkışı!18 Haziran 2018 Pazartesi 21:36
  • 'ABD Türkiye karşısında diz çöktü'18 Haziran 2018 Pazartesi 21:34
  • ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu!18 Haziran 2018 Pazartesi 21:32
  • Muharrem İnce'den 'namaz' gafı18 Haziran 2018 Pazartesi 17:26
  • Erdoğan'dan son dakika Menbiç açıklaması!18 Haziran 2018 Pazartesi 17:14
  • Adalara elektrikli fayton geliyor!18 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri