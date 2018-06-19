19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
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31 ilde FETÖ operasyonu!

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31 ilde FETÖ operasyonu!
Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
31 ilde FETÖ operasyonu! 31 ilde FETÖ operasyonu! 31 ilde FETÖ operasyonu!

Konya merkezli 31 ilde FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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