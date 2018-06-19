19 Haziran 2018 Salı5 Şevval 1439
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Tüm dengeler değişecek!

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Tüm dengeler değişecek!
ABD Başkanı Trump, Çin'e önceki tarifelerine misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.
Tüm dengeler değişecek! Tüm dengeler değişecek! Tüm dengeler değişecek!

 

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı  tarifelere misillemeyle karşılık vermesi nedeniyle 200 milyar dolarlık daha  gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. 

Trump, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, ABD Ticaret  Temsilciliğine (USTR) 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilecek Çin  menşeli ürünleri belirlemesi yönünde direktif verdiğini bildirdi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin 6 Temmuz'da yürürlüğe girecek 50 milyar  dolarlık tarifelerine eş değer karşı tarifeler açıklamasını sert bir dille  eleştiren Trump, şunları kaydetti: 

"Cuma günü, Çin'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde ürüne  gümrük vergisi uygulamaya yönelik planımızı açıkladım. Bu tarifeler, Çin'in  teknoloji ve inovasyon alanlarındaki adaletsiz uygulamalarını değiştirmesini  teşvik etmek için uygulamaya girecek.

Buna karşın ve ne yazık ki Çin, ABD'nin ithalatına 50 milyar dolar  değerinde tarife koymaya karar verdi. Öyle görünüyor ki Çin'in, Amerika'nın fikri  mülkiyet haklarına ve teknolojisine yönelik adaletsiz uygulamalarını değiştirmeye  hiç niyeti yok. Bu uygulamaları değiştirmek yerine hiçbir yanlışı olmayan  Amerikan şirketlerini, çalışanlarını ve çiftçileri tehdit ediyor." 

Trump, açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğuna dikkati  çekerek, Çin'i söz konusu uygulamalarını değiştirmeye, pazarını Amerikan ürünlere  açmaya ve ABD ile daha dengeli bir ticareti kabul etmeye teşvik için ek tedbirler  gerektiğini savundu.

ABD-Çin ticaretinin daha eşit bir seviyede olması gerektiğini belirten  Trump,"Bu nedenle USTR'ye, yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak 200 milyar  dolarlık Çin menşeli ürünü belirlemesi direktifini verdim. Bu tarifeler, Çin  uygulamalarını değiştirmeyi reddederse ve yakın zamanda açıkladığı tarifeleri  hayata geçirmekte ısrar ederse, yasal süreç tamamlandıktan sonra yürürlüğe  girecek." ifadelerini kullandı.

ÇİN MİSİLLEME YAPARSA 200 MİLYAR DOLARLIK YENİ TARİFE

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında Çin'in yeniden misilleme  yapması durumunda nasıl bir yol izleneceğine de değindi.

"Çin tarifelerini tekrar artırırsa, bu eyleme 200 milyar dolarlık  ürüne daha ek gümrük vergisiyle yanıt veririz." ifadesine açıklamasında yer veren  Trump, ABD'nin artık hiçbir ülke tarafından suistimal edilemeyeceğini vurguladı.

Washington yönetimi, geçen cuma günü, Çin'den ithal edilen 50 milyar  dolar değerindeki bini aşkın teknoloji ürününe 6 Temmuz 2018'den itibaren yüzde  25 ek gümrük tarifesi uygulanacağı duyurmuştu. Bu adımın ardından Çin hükümeti,  ABD'den ithal ettiği 50 milyar dolarlık 659 ürüne yüzde 25 gümrük tarifesi  uygulayacağını bildirmişti.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen  gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla  yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük  vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife  getirilmesi kararını aldı. 

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı  şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz  faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi  getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine  tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar  tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi. Çin'in  misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli  araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106  Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Daha sonra iki ülkenin temsilcileri, ABD ve Çin'de sürdürülen  müzakereler sonucunda planlanan ticaret bariyerlerini askıya almaya karar verdi.  Buna karşın, Trump yönetiminin attığı son adımlar ve Çin'in buna misillemeyle  karşılık vermesi, ticaret savaşının kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam  etmesi olarak yorumlanıyor.

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