Kılıçdaroğlu: Başörtüsü sorununu ben çözdüm

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra en önemli icraatlarından biri olan başörtüsü sorununu çözmesini sahiplendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı radyo programında soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü konusunda ne demek istersiniz? Okullarda, kamuda başörtülü kişiler var. Keşke bu sorunu CHPçözseydi." sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"ABDULLAH GÜL'E DE SORABİLİRLER"

Sorunu kendisinin çözdüğünü iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, Kral FM'de Gezegen Mehmet'in programında, şu ifadeleri kullandı: "Ben çözdüm. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanıydı sorun. Üniversitede kızların başörtüsü mü sorulur? dedim. Biz, bütün kızlarımızın okumasını istiyoruz. Okumuş gelmiş, o yaştan sonra kime ne soracaksın? Sana ne kızın başörtüsünden. Kendisinin yaptığı açıklamalar vardır, 'Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerine biz başörtüsü sorununu gündemden çıkardık.' diye. Sayın Abdullah Gül'e de sorabilirler."

"21. YÜZYILDA İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Kılıçdaroğlu başörtüsü konusuna dair açıklamalarında ayrıca geriye gitmenin olmayacağını, bir kadının giyimiyle kuşamıyla uğraşmanın 21. yüzyılda insanlık dışı bir şey olduğunu ifade etti.

"BAŞÖRTÜSÜ SİYASETE MALZEME EDİLDİ"

"Neden başörtüsüyle uğraşanlar sizden gibi görünüyor?" sorusuna ise CHP lideri, "Onu bilemiyorum ama benim rahmetli annem de başörtüsü örterdi, ablam hala başörtüsü örter. Muharrem Bey'in annesi de kız kardeşi de başörtüsü örtüyor. Bu, siyasete malzeme edildi ve Türkiye başörtüsü üzerinden enerjisini kaybetti büyük ölçüde. Bu bir taktikti, siyasete malzeme oldu. Bugün siyasete malzeme olmanın tamamen dışında artık." yanıtını verdi.