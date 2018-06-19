F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu!

Fransız teknik adam, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu.
Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarı-lacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti.
Bamba'nın Comolli'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve taraftarların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Bu transferin kısa sürede tamamlanarak, Bamba'nın kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Sabah)