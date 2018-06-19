19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu!

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F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu!
Fenebahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ilk transferini bitiriyor. Comolli, Fransız yıldızın transferini bitirmek için Barselona seyahati öncesi Lyon'a uçtu.
F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu! F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu! F.Bahçe, Fransız yıldızla masaya oturdu!

 

Fransız teknik adam, burada Saint- Etienne takımıyla sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba ile masaya oturdu.

Inter ve Newcastle United'ın da peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından tanıyan Damien Comolli, sarı-lacivertli kulübün şartlarını ve hedeflerini aktararak son teklifini iletti.

Bamba'nın Comolli'nin teklifine olumlu yaklaştığı ve taraftarların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bu transferin kısa sürede tamamlanarak, Bamba'nın kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Sabah)

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