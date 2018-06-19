19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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PKK'nın Kandil taktiği belli oldu!

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TSK, Kandil’e yönelik operasyonda dün itibarıyla “derin” üslerden topçu atışlarına başlarken, PKK’nın Kandil’deki teröristleri ikiye bölerek Kocar ve Serteki Bamo dağlarına geçirme hazırlığı yaptığı öğrenildi.
PKK'nın Kandil taktiği belli oldu!
PKK'nın Kandil taktiği belli oldu! PKK'nın Kandil taktiği belli oldu! PKK'nın Kandil taktiği belli oldu!

Kandil’e yönelik operasyonun ilk aşamasını tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, ikinci ve üçüncü aşama için bölgeye askeri ve lojistik yığınak yapmaya ağırlık verdi. Bölgede 35 kilometre derinlikte kontrolü sağlayan TSK’nın bu alanlarda üslenmelerini sürdüreceği bildirildi. 15 kilometrelik güvenlik yolunun tamamlandığı, yeni üsler için ekstra iş makinelerinin geldiği öğrenildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da destek gönderileceği belirtildi.

TERÖRİST GRUPLARI İKİYE BÖLME PLANI

Habertürk'te yer alan habere göre; TSK’ya bağlı birliklerin, anlık hava görüntüleri sayesinde öncü ve artçı gruplar şeklinde, gece-gündüz hareket kapasitesine ulaştığı vurgulandı. TSK dün itibarıyla “derin” üslerden topçu atışlarına da başladı. Daha etkili topçu atışları nedeniyle terör örgütüPKK’nın Kanireş, Hakurk, Gocan, Dergala ve Çoman bölgelerine yakın 7 bölgede kamplarını boşaltmaya başladığı kaydedildi. Örgütün PKK’nın Kandil’deki gücünü Kocar ve Serteki Bamo dağlarına geçirme hazırlığı yaptığı, 2 bin 300 teröristin bir kısmını Ranya-Süleymaniye ve Kerkük üzerinden Mahmur’a kaydırmaya çalıştığı da öne sürüldü.

PKK’nın elinde tuttuğu önemli rehineleri ise dün itibarıyla Serteki Bamo Dağı’na taşıdığı belirtildi. Öte yandan yerel kaynaklar, ramazan ayının başından bu yana Kandil’e 6 kez yabancı diplomatik plakalı araçların gelip gittiğini iddia etti.

PKK’NIN BEYNİ İRAN TARAFINDA

Terör örgütü PKK’yı yöneten lider kadronun yerlerinin tespit edilmesine yönelik olarak bölgede istihbarat çalışması da sürüyor. Örgüt yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal’ın, Kandil’in İran tarafına geçtiği, buradaki korunaklı alanları kullandıkları belirlendi. Örgütün İran’daki bölgeyi kullanmasının önlenmesi ve Kandil operasyonuna destek vermesine yönelik İran’ın ikna edilmesine yönelik görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi.

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