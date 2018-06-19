Açıklamada, "Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz" denildi. Menbiç Askeri Meclisi ise dünkü açıklamasında, TSK'nın Menbiç kent merkezine girmediğini, Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına alınan bölge tarafında devriye görevi yaptığını belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından dün yapılan açıklamada, daha önce mutabık kalınan 'Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta Türk ve ABD askerlerinin 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da açıklama yapıldı. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüklerini söyledi. Pahon, "Türkler bir yanda, biz diğer yanda devriye geziyoruz. Bu devriyeler ortak yürütülmüyor. Devriyeler kentin içinde değil. Devriyeler, Menbiç'in batısında ileri birlik hattı yakınındalar. Menbiç'in uzun vadede güvenliğine destek sağlıyorlar ve Amerika'nın müttefiki Türkiye'ye olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyorlar" diye konuştu.
Dün yaşanan gelişmeden sonra Menbiç'teki Askeri Meclis tarafından da bir açıklama yapıldı. Askeri Meclis, TSK'nın kent merkezine girmediğini, Fırat Kalmanı Harekatı alanında devriye gezdiğini, ABD askerlerinin ise Askeri Meclis'in bulunduğu hatta devriye görevini yürüttüğünü bildirdi.
19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
- Tanrıkulu'na terör fezlekesi!Bana 'efendim' diyeceksin!"Katilimi tanıyorum" dedi, ölü bulunduAzerbaycan Ermeni İHA’sını düşürdüGoogle'dan Uber'a büyük darbeİran karıştı!Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman...Pentagon'dan Menbiç açıklaması!Soylu'dan kritik açıklamaŞırnak’tan bir acı haber daha!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:24 Güneş 05:25 Öğle 13:11 İkindi 17:10 Akşam 20:46 Yatsı 22:37
- 29°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 23°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 24°C Ankara
- 28°C Antalya
- 27°C Artvin
- 30°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 92.994 0.00
- Altın: 195,298 1.01
- Dolar: 4,7699 1.08
- Euro: 5,5071 0.57
Pentagon'dan Menbiç açıklaması!
ABD Savunma Bakanlığı, 'Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda mutabık kalınan Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ile ilgili açıklama yaptı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tanrıkulu'na terör fezlekesi!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan fezleke düzenlendi.
Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman...TSK'nın Kandil harekatı sürerken, bölgede yaşayan çobanın yanında durarak ''Türkler geliyor dikkat et'' diyen yabancı gazetecilere çobanın cevabı dikkat çekti.
Pentagon'dan Menbiç açıklaması!ABD Savunma Bakanlığı, 'Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda mutabık kalınan Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan kritik açıklamaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok yakın zamanda Kandile ay yıldızlı bayrak dikilir ve Türkiye bir melanet yuvasından daha kurtulur" dedi.
Şırnak’tan bir acı haber daha!Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Devam eden operasyonda 1 asker daha şehit oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Eşine sürpriz yapmak istedi, öldü!
- Büyükada'da çok ilginç görüntüler
- Dünyaca ünlü isim intihar etti!
- Karnesini alacağı gün toprağa verildi
- Çöp konteynerinde çok sayıda mermi bulundu
- Kokuya dayanamayıp yakına gidince dehşete düştüler
- Şok eden görüntü! İzmir'de karaya vurdu
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.