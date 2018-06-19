19 Haziran 2018 Salı6 Şevval 1439
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Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman...

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TSK'nın Kandil harekatı sürerken, bölgede yaşayan çobanın yanında durarak ''Türkler geliyor dikkat et'' diyen yabancı gazetecilere çobanın cevabı dikkat çekti.
Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman...
Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman... Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman... Gazetecilere tokat gibi cevap: Türk'e düşman...

Bölgeden edinilen bilgiye göre; TSK’nın Kuzey Irak’taki terör yuvası Kandil’e yönelik başlattığı harekat ile ilgili çalışma yapmak üzere bölgeye gelen yabancı yayın ekiplerinden birini taşıyan araç, Hakurk’a bağlı Lelkan yakınlarında yol kenarında koyunlarını otlatan bir çobanın yanında durdu. 

''DÜŞMANSAN YAPACAK BİR ŞEY YOK''

 Aracın camını açarak laubali bir şekilde; ''Türkler geliyor kendine dikkat et'' diyen yabancı gazetecilere kapak gibi cevap veren çoban; ''Bizim korkacak bir şeyimiz yok. NATO askerleri ya da başka bir batılı ülkenin askerleri olsaydı belki korkardık. Fakat Türk’e düşman değilsen korkmana gerek yok. Düşmansan da yapacak bir şeyin yok. Bu bizde atasözü gibi bir şeydir'' dedi. 

''MEHMETÇİK İŞLERİNİ BİTİRİYOR''

Türkiye aleyhinde haber yapmak üzere bölgeyi dolaşan yabancı gazetecileri şaşırtmayı sürdüren çoban, şöyle devam ediyor:

''Bazı yerlerde zaman zaman çatışmalar oluyor. Türk askerleri bazen yerin altından, bazen de havadan gelip birkaç dakikalık operasyonlar yapıyor. Birkaç el silah sesi duyuyoruz, sonra bakıyoruz üç-beş PKK’lı ölmüş. Türk askerlerinin nasıl aniden ortaya çıkıp PKK’lıların leşlerini yere serdiğini, sonra nasıl ortadan kaybolduğunu kimse anlayamıyor. Türklerin operasyonlarından ölen teröristlerin cesetleri bulunduğunda haberdar olunuyor. Biz bu tür olayların canlı şahidiyiz.'' Çobanın anlattıklarından hiç hoşnut olmadıkları belli olan yabancı gazetecilerin süratle bölgeden ayrıldıkları da gelen bilgiler arasında.

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