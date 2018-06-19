İran karıştı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkedeki kötü yönetim nedeniyle ekonomik sorunların açmaza dönüştüğünü belirtti.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Caferi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin ülkeyi yönetme biçimini eleştirdi.

Toplumsal adaletin sağlanması ile toplumun maddi ve manevi gelişiminin sağlanması için ülkedeki herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Caferi, "Halkın geçimi ve ekonomik sorunlar, düşmanların çabaları ve ülkedeki kötü yönetim nedeniyle bir açmaza dönüştü." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, ülke yönetiminin mevcut koşullara uygun olması gerektiğini belirterek, ülke yönetiminde İslamın göz önünde bulundurulmasının en önemli şart olduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun sadece askeri bir yapı olmadığına dikkati çeken Caferi, "Devrim Muhafızları başlangıçta askeri bir güç olarak ortaya çıktı ancak bugün toplumun her alanında faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Caferi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben mektup yazan, İran ve ABD arasında ön şartsız doğrudan görüşmeler talep eden İranlı yaklaşık 100 siyasi ve sivil aktiviste de tepki gösterdi.

Caferi, "Buna karşı hoşgörülü olmadığımız takdirde bu kişiler halka ve devrime ihanet etmiştir diyebiliriz ancak asıl sorun onların fikirlerinin temelindedir. Onların batılı, liberal ve İslami olmayan görüşleridir." diye konuştu.