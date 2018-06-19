Bana 'efendim' diyeceksin!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir etkinlikte kendisine "Ne haber Manu?" diyen genci "Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?" diyerek azarladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle başkent Paris yakınlarındaki Suresnes'de bulunan Mont Valerien kalesinden yapılan resmi etkinlik sırasında kendisine "Ne haber Manu?" diye seslenen gence tepki gösterdi.

''BANA CUMHURBAŞKANI YA DA EFENDİM DİYECEKSİN''

40 yaşındaki ​Fransa Cumhurbaşkanı'na seslenmeden önce Fransaulusal marşı 'La Marseillaise'den dizeler de söyleyen gence şunları söyledi:

"Hayır, hayır, sen şu anda resmi bir törendesin. Böyle davranamazsın. Bir budala gibi davranabilirsin ancak bugün 'Marseillaise' ve 'PartizanlarŞarkısı'nı söylüyoruz. Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?."