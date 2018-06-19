"Lamı cimi yok bu değişecek!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Bölgesi Sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiği akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yeni dönemde Adana'yı şaha kaldırmakta kararlıyız. Türkiye'de bir dönem sanayi denince akla Adana gelirdi. Önümüzdeki dönemde Adana için hayallerimizi gerçekleştireceğiz.

'BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ LAMI CİMİ YOK'

Bizim kaderimizi biz belirleriz. Bunu Hans'a, George'a asla bırakamayız. Yüksek faiz ile ülkemizi ayağa kaldıramayız. Yatırımcıyı güçlü kılacaksak faiz düşük olmalı. Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak?

Elin bankaları kazanmıyor mu? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok.

'BUNLAR OSMANLININ TORUNU OLAMAZ'

Mazotta hibe veriyoruz, bunlar ne ile veriliyor? Bütün bu yatırımlar ne ile yapılıyor? Enerjide bu yatırımları ne ile yapıyoruz? Bu imkanlar olmasaydı büyüyemezdik. Şehir hastaneleri diyoruz, birisi çıkmış 'Ben kapatacağım' diyor. Ya biz öyle bir ecdadın torunuyuz ki. Bunlar Osmanlı'nın torunu olamaz. Böyle bir medeniyetin varisleri olarak diyor ki 'Bunları nasıl işleteceksiniz?' biz bugüne kadar bini aşkın hastane yaptık. Bunları nasıl işlettiysek öyle işleteceğiz. SSK'da genel müdürlük yaptın, batırdın, bitirdin ya. Oraları yönetemeyenler, bir dershane yönetemeyen nasıl olacak da Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek?

2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük. Hesaplar tutmadı, ama bizim hesap tutuyor. Çünkü hesapların üzerinde bir hesap vardır, o hesap Allah'ın hesabıdır.

Bu ülke ayaklarına vurulmaya çalışılan hiçbir prangaya izin vermez. Bazıları 'Türkiye büyüyor da millet niye hissetmiyor?' diyor. Bilmediklerinden değil, hınzırlıklarından böyle söylüyorlar.

'FAİZİ İNDİRDİK, BATI ÇILDIRDI'

Faizi yüzde 63'ten aldık, yüzde 4.6'ya kadar indirdik. Batı çıldırdı. Gezi olayları ile faiz ve enflasyon yeniden çift haneye çıktı. 24 Haziran ile birlikte yerlisine de yabancısına da bunu göstereceğiz.

'TÜRK EKONOMİSİ BU TÜR SALDIRILARA KARŞI ŞERBETLİDİR'

Türkiye'nin başına karar bulutlar toplamak istiyorlar. Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Bir takım çevreler ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir.

'NASIL UĞRAŞILIR GÖRECEKSİNİZ'

Yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.

'TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİNİN HEPSİNDEN DAHA FAZLA İSTİHDAM ÜRETTİ'

Dövizi küresel piyasalarda yaptığınız manipülasyonlarla yükseltebilirsiniz ama yatırımcının ithalat bağlantısını bozamazsınız.

Hem üretimde hem tüketimde artış var. Türkiye Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla istihdam üretti.