24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı
20 Haziran 2018 Çarşamba6 Şevval 1439
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Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi
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