20 Haziran 2018 Çarşamba6 Şevval 1439
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Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

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Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi
Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi. Bu kez seçime katılım rekoru kırıldı.
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi


24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı
 

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