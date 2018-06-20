Metiner'den ilginç köşe yazısı!

Ak partili Mehmet Metiner, Star gazetesinde yazmış olduğu köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Metiner, "Her yol mübah değil" başlıklı yazısında "Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur" dedi.
"HAKSIZLIK KİMDEN GELİRSE GELSİN..."
Metiner, hükmetme makamında olanların herkese karşı adaletli olması gerektiğini de belirtti. "Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar" diyen Ak partili isim, "Zulüm ve haksızlık Müslümanlık kisvesinde karşımıza çıktığında ne mi yapmalıyız? Zulüm ve haksızlık kimden gelirse gelsin karşı çıkmalıyız" dedi.
Ak partili Mehmet Metiner'in köşe yazısından bir kısım şu şekilde:
Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir.
Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz.
Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur.
İnsanların gönlünde taht kuran liderler yıkılmazlar.
Onların iktidarı da kalıcı olur.
Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır.
Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar.
Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir.