FETÖ'cü yarbayın üzerinden bu not çıktı!

FETÖ sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi ve Genelkurmay davasının sanığı eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı'nın cezaevine götürülürken yapılan üst aramasında, defterinin arasında "iman, teslimiyet, rıza, sabır ve zafer! Vesselam" yazılı not ele geçirildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay "çatı" davasının sanığı Savaş Kabaklı'nın duruşmanın ardından cezaevine götürülürken infaz koruma memurları tarafından kapıda yapılan üst aramasında, defterinin arasına saklanmış savunma içeriğiyle ilgisi olmayan bir not bulundu.

Cezaevi yönetimi, Kabaklı'nın üzerinde ele geçirilen "iman, teslimiyet, rıza, sabır ve zafer! Vesselam" ifadelerinin yer aldığı not hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığın talimatıyla ifadesi alınan Kabaklı, duruşmaya çıkmadan önce Sincan Cezaevi Kampüsündeki nezarethanede beklerken notu bankın üzerinde gördüğünü ve kimse sahiplenmediği için alıp defterinin arasına koyduğunu iddia etti.

Yazıların özlü sözler olduğunu düşündüğünü ve savunmasında kullanmak için yanına aldığını savunan Kabaklı, "Ben yazının devamını okumamıştım. Notta geçen 'iman, teslimiyet, rıza, sabır ve zafer! Vesselam' ifadelerini görseydim, almazdım." ifadelerini kullandı.

Notu, kimin ne amaçla yazdığını bilmediğini iddia eden Kabaklı, kendisinin FETÖ ve darbe teşebbüsüyle alakası olmadığını savundu.

Soruşturma sonucunda Başsavcılık, Kabaklı'nın üzerinde bulunan notun cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını belirleyerek, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

Örgüt mensuplarının FETÖ elebaşına olan bağlılıklarını hikayeleştirerek anlattıkları ortaya çıkan notta, şu ifadeler yer alıyor:

"Epiktetos topaldı. Bir gün sahibi (efendisi) bir kıskaçla onun bacağını burkarak eğleniyordu. Epiktetos yavaşça ona 'Bacağımı kıracaksın' dedi. Efendisi eğlencesini ilerleterek sonunda bacağını kırdı. Epiktetos, bu kez soğukkanlılıkla 'Kıracağınızı söylemiştim. İşte kırdınız.' dedi.

Hepsi bu... Ne kızma, ne bağırma, ne isyan, ne de hakaret. Sadece bir durum tespiti. Sahibine bu kadar teslim olmuş ve onun kendi üzerindeki tasarrufuna bu kadar razı olmuş bir köle, bir kul hiç şikayet eder mi? Kendinin topal oluşunu sorgularken bile bin iman ve teslimiyet içindedir."

Notta, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklananları motive etmek için ileride örgütün sözde zafer kazanacağı imasını içeren, "Hiçbir ilahi mesuta ulaşamamış bir kölenin sahip olduğu rıza ve teslimiyet duygusundan ders alarak içinde bulunduğumuz binlerce ya da bir kez yaşanan tarihi süreci yaşayabiliriz. İman, teslimiyet, rıza, sabır ve zafer! Vesselam." ifadeleri dikkati çekti.

- FETÖ'nün "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında

Kabaklı'nın, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

9 Mayıs'daki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kabaklı'nın da arasında bulunduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması ve 252 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, 2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aynı sanıkların 55 bin 880 yıl hapis cezalandırılmalarını da talep etti.